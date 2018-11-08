Новая российская концепция легких бронемашин — более мощные пушки

Москва, , 18:22 — REGNUM Российское министерство обороны утвердило новую концепцию развития легкой бронетехники, сообщает 8 ноября газета «Известия» со ссылкой на военное ведомство РФ.

По информации издания, в первую очередь новая концепция развития боевых машин пехоты, бронетранспортеров и бронеавтомобилей касается главного калибра этих бронемашин.

Российское военное ведомство пришло к заключению, что наиболее целесообразно вооружать БМП, БТР и бронеавтомобили скорострельными 57-мм пушками универсального назначения. К такому выводу военных склонил не только теоретический расчет и опыт последних конфликтов, но и создание серийных образцов таких орудий.

На сегодняшний день скорострельные 57-мм пушки для бронемашин производятся только в России, тогда как в других странах вооружение бронетехники такого класса ограничено калибром 30 мм.

По мнению российских военных и по результатам опытно-конструкторских работ, 57-мм универсальные скорострельные пушки способны решать сразу несколько задач — от уничтожения беспилотников до борьбы с танками противника.

Ранее в России эта проблема решалась путем установки на боевые машины пехоты тяжелого класса (например БМП-3) сразу двух 30-мм и 100-мм пушек.

Уничтожение легкой бронетехники противника для 57-мм пушки не составляет никаких проблем, а ее скорострельность может сделать слепыми и глухими даже основные танки, разбив их прицелы, тепловизоры, внешние конструкции связи. Кроме того, огневая мощь 57-мм пушки вполне достаточна и для пробития бортовой брони современных танков. Стоит отметить, что снаряды 100-мм орудия тоже не могут справиться с лобовым бронированием танков.

Кроме того, 57-мм пушки с большей эффективностью поражают на дальних дистанциях не только беспилотники, но и внедорожники с тяжелым вооружением типа крупнокалиберных пулеметов или противотанковых управляемых ракет.

Напомним, в России уже разработаны боевые модули с 57-мм пушками, пригодные для установки на БМП и БТР, состоящие на вооружении российской армии. 57-мм автоматизированный дистанционно управляемый артиллерийский модуль АУ-220М «Байкал» со скорострельностью до 120 выстрелов в минуту уже сейчас можно установить на БМП-3 или БТР-82. Для перспективной тяжелой БМП Т-15 на платформе «Армата» создан боевой необитаемый модуль «Кинжал».

Артиллерийские системы этих модулей могут стрелять на дальность до 14 км.

Не меньшую опасность 57-мм скорострельные пушки представляют и для вражеских вертолетов и штурмовиков. Кроме того, в рамках проекта самоходной зенитной установки «Деривация-ПВО» с 57-мм орудием испытывается управляемый 57-мм снаряд, который даст возможность уничтожать даже крылатые ракеты и реактивные снаряды систем залпового огня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее несформированность новой концепции легкой бронетехники существенно тормозила обновление парка БМП и БТР российской армии. Напомним, концепция развития основных боевых танков была принята гораздо раньше, что положительно отразилось на темпах создания и принятия на вооружение танка Т-14 «Армата».

Не исключено, что это было обусловлено ведущимися работами по созданию скорострельных пушек более мощного калибра, чем ставшие привычными 30-мм автоматические пушки российских БМП и тяжелых БТР.

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