Китай показал собственный боевой лазерный комплекс

Чжухай, Китай, , 18:27 — REGNUM Китайские разработчики представили на международной выставке Airshow China 2018 в городе Чжухае самоходную лазерную установку LW-30, сообщает 7 ноября «Российская газета».

Китайский боевой лазерный комплекс мобильный, он размещен на трехосном автомобиле высокой проходимости.

Разработчики заявляют, что лазерная установка мощностью 30 кВт способна эффективно бороться с беспилотными летательными аппаратами. Создатели LW-30 подчеркивают, что применение их комплекса для нейтрализации дронов обойдется гораздо дешевле использования любых существующих ракет класса «земля-воздух».

Стоит отметить, что в Китае активно работают над лазерными военными системами различного назначения. В частности, ранее СМИ сообщали о создании в Китае лазерного комплекса активного противодействия оптико-электронных системам различных вооружений, а также для поражения зрения наводчиков-операторов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2018 года в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил о создании боевого лазерного комплекса большой мощности, которому позднее было присвоено обозначение «Пересвет». Тактико-технические характеристики и предназначение этого лазерного комплекса до сих пор засекречены.

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