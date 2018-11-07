Объявлен старт продаж нового кроссовера Haval F7

Пекин, , 12:11 — REGNUM Старт продаж новейшего кроссовера Haval F7 на внутреннем рынке объявил китайский автоконцерн Great Wall. Об этом сообщил 6 ноября портал NJCAR.

Стоимость базовой комплектации модели составляет около 1 миллиона рублей. В максимальной комплектации стоимость будет составлять 1 418 000 рублей.

По габаритам новый кроссовер вполне сравним с Toyota RAV4 и Mitsubishi Outlander.

Haval F7 укомплектован турбированным двигателем мощностью 150 л.с. (объём 1,5 литра) или 190 л.с. (объём 2,0 литра). Моторы будут работать в паре с семискоростной коробкой передач с двумя сцеплениями.

В базовой комплектации кроссовер — переднеприводный, за дополнительную плату покупателю будет предложена система полного привода.

Кроме того, Haval F7 будет оснащён адаптивным круиз-контролем, системой предотвращения столкновения, системой кругового обзора, штатным автопарковщиком. Кроссовер позиционируется производителем как молодёжный.

На авторынке в России Haval F7 будет доступен уже будущей весной, а в первом квартале 2019 года будет запущено серийное производство паркетника на новом предприятии Haval в Тульской области.

Напомним, что официальный дебют этой модели состоялся летом на международном автосалоне в Москве.