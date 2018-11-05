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ВМС США получили авианосец «Джеральд Форд» без подъемников для бомб

Техника

Атомный авианосец «Джеральд Форд» является самым дорогим кораблем ВМС США, его стоимость составляет 13 миллиардов долларов

ВМС США получили авианосец «Джеральд Форд» без подъемников для бомб
Иллюстрация: U.S. Navy
Авианосец ВМС США «Джеральд Форд»

Вашингтон, 5 ноября 2018, 21:21 — REGNUM  Агентство Bloomberg сообщает, что авианосец «Джеральд Форд» стоимостью 13 миллиардов долларов, самый дорогостоящий военный корабль ВМС США, был поставлен флоту в прошлом году без лифтов, необходимых для подъема бомб для истребителей из подпалубных складов боеприпасов.

Кроме проблем с 11 лифтами, у авианосца есть серьезные технические проблемы с двумя другими основными системами. Речь идет об электромагнитной системе запуска самолетов и механизме их захвата при посадке.

На корабль было предложено установить усовершенствованные оружейные лифты, которые используют магнитную тягу, а не тросы, как обычно. Данные лифты должны были быть смонтированы еще к первоначальной дате поставки судна в мае 2017 года. Вместо этого окончательная установка была отложена из-за проблем, среди которых четыре небезопасных незафиксированных движения, которые делают эти подъемные устройства.

Проблему с лифтами для авианосца признал и министр ВМС США Ричард Спенсер в беседе с журналистами в августе 2017 года, назвав лифты «нашей ахиллесовой пятой».

До этого, в мае 2017 года, ВМС запросили разрешение у Конгресса увеличить стоимость авианосца «Джеральд Форд» на 120 миллионов долларов для частичного исправления проблем с лифтами, чтобы исключить любое влияние на безопасность корабля и персонала.

Несмотря на огромное количество проблем, на американском флоте уверенно заявили, что данный авианосец будет полностью боеспособен к июлю 2019 года, в том числе, будет решена проблема и с лифтами.

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