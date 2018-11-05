Facebook реорганизовала подразделение, занимающееся виртуальной реальностью

Ирвайн, США, , 11:39 — REGNUM Администрация Facebook провела реорганизацию в дочерней компании Oculus, занимающейся технологиями дополненной и виртуальной реальности. Об этом сообщает TechCrunch.

Представитель Facebook подтвердил, что на прошлой неделе компания провела изменения в подразделениях Oculus, добавив, что эти изменения не повлияют на потребителей и партнеров.

В издании TechCrunch отметили, что в этих подразделениях работают специалисты, обладающие уникальным опытом в сфере технологий виртуальной реальности, поэтому никто из сотрудников не был уволен. Facebook могла объединить в одну группу специалистов, разрабатывающих различные устройства, для того, чтобы повысить скорость обмена знаниями между экспертами.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Брендан Айриб, являющийся одним из основателей Oculus (компания была выкуплена в 2014), покинул должность в Facebook.