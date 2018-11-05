В США представили новый подводный беспилотник

Чарлстон, США, , 09:45 — REGNUM Беспилотный подводный аппарат Bluefin-9 представила американская компания General Dynamics на выставке Oceans 2018. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Международная конференция и выставка Oceans 2018 собрала в американском городе Чарлстон (штат Южная Каролина) более 1,5 тысяч специалистов, занимающихся разработкой водных технических средств.

Компания General Dynamics представила на выставке автономный необитаемый подводный аппарат Bluefin-9.

Этот подводный дрон предназначен для выполнения работ по гидрографическому картографированию, мониторингу прибрежных вод и поисково-восстановительных операций.

Аппарат, чей вес составляет около 70 кг, можно запускать с причалов или с судов любого типа. Bluefin-9 развивает скорость до 11 км/ч. Подводный дрон оборудован камерами высокой четкости, системой GPS-навигации и различными датчиками, которые могут изменяться в зависимости от типа выполняемых работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года на одном из морских полигонов в Крыму прошли испытания подводного беспилотного робототехнического комплекса 2Р52 «Клавесин-2». Этот беспилотник был разработан центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин» для министерства обороны России.