Что ждёт игровую индустрию? Blizzard заявила новые проекты

Анахайм, США, , 21:32 — REGNUM В Калифорнии стартовала ежегодная игровая выставка BlizzCon 2018. На ней представители компании Blizzard Entertainment анонсировали крупные обновления для своих игровых проектов. Обновление коснулись игр: World of Warcraft, Overwatch, Starcraft II, Hearthstone, Heroes of the Storm и Diablo, говорится на официальном сайте компании.

В игровую серию Diablo поступит новый проект — Diablo Immortal. Разработчики позиционируют эту игру как многопользовательскую Action-RPG (ролевая игра с элементами экшен) для мобильных устройств. Проект станет первой работой компании для Android и IOS устройств и будет почти полностью копировать игровую механику Diablo 3. Сюжет игры развернется во временной промежуток между 2 и 3 частями серии Diablo. Дата релиза будущего проекта пока не названа.

В World of Warcraft введено крупное обновление под названием «Волны возмездия». Игроков ожидает целый ряд нововведений и первая в истории серии возможность морального выбора при прохождении заданий. Также разработчики представили анимационный фильм «Бесчестье», посвящённый новому обновлению. По сюжету фильма Андуин Ринн, предводитель Альянса объединяется с Саурфангом, бывшим военачальником Орды против королевы Сильваны. Ещё игроки получили доступ к классическим серверам World of Warcraft.

Также компания Blizzard анонсировала ремастер (переделанная/улучшенная версия) Warcraft III, вышедшей в 2002 году и считающейся культовой среди игрового сообщества. В новой версии обновится графическая составляющая, все модели персонажей заменят современными версиями. Сюжет оригинальной кампании и сетевые функции останутся без изменений.

В многопользовательском шутере (жанр, основанный на стрельбе из огнестрельного оружия) Overwatch появится новый игровой персонаж класса «урон» — Эш. Также разработчики выпустили короткометражный анимационный фильм «Встреча старых друзей», посвящённый появлению нового героя.

Для коллекционной карточной игры Hearthstone выйдет крупное дополнение под названием «Растахановы игрища». Игроков ожидают порядка 135 игровых карт и ряд новых игровых механик. Сюжет дополнения будет выстроен вокруг племён троллей, сражающихся на гладиаторской арене Гурубаши. «Растахановы игрища» выйдут 4 декабря.

В многопользовательской арене Heroes of The Storm появится новый герой — Орфея, наследница повелителя воронов. Примечательно, что Орфея станет первым персонажем, придуманным специально для этой игры (все остальные игровые персонажи — это существующие герои других игр компании Blizzard). Также ожидается ряд изменений в игровой механике проекта.

В стратегии Starcraft II появится новый командир для совместного игрового режима. Им станет популярный персонаж серии — протосс (игровая раса вселенной Starcraft) Зератул.

Напоминаем, что BlizzCon — ежегодный (за исключением 2006 и 2012 года) фестиваль, проводимый компанией Blizzard Entertainment и посвящённый её основным франчайзам: Warcraft, StarCraft, Diablo, Hearthstone, Heroes of the Storm и Overwatch. BlizzCon впервые состоялся в октябре 2005 года в Anaheim Convention Center (Калифорния), где и проводится до сих пор. На фестивале объявляются новые возможности, реализованные во франчайзах, показывают новый контент (концепт-арт и видеоролики) и демонстрируют определённый уровень анимации и т. п. Также разработчики отвечают на некоторые вопросы геймеров.

