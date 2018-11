В Калифорнии стартует ежегодная игровая выставка Blizzcon

Анахайм, США, , 11:05 — REGNUM 2 ноября состоится официальная церемония открытия традиционной игровой выставки от компании Blizzard — Blizzcon 2018. Мероприятие впервые будет транслироваться в официальном паблике компании в социальной сети «Вконтакте» с синхронным переводом на русский язык.

Blizzcon 2018 станет 12 по счёту выставкой компании Blizzard. На мероприятии руководство компании анонсирует свои новые проекты и поделится подробностями обновлений для уже существующих игр. Все посетители выставки (как по обычному, так и по виртуальному билету) получат внутриигровые подарки в проектах компании: World of Warcraft, Overwatch, Starcraft II, Diablo 3, Hearthstone и Heroes Of The Storm.

Также после торжественной церемонии открытия, игроки впервые получат доступ к демоверсии World of Warcraft Classic, оригинальной версии знаменитой MMORPG. Правда, руководство компании ограничило доступ к игре по времени, опасаясь нагрузки на серверы игры. Так игроки смогут играть лишь по 60 минут за одну сессию, после этого на 30 минут доступ к игре будет заблокирован. В демоверсии геймеры смогут создать персонажей 15 уровня и «прокачать» их до 19, подземелья и PvP (игрок против игрока) режимы будут недоступны.

Напоминаем, что BlizzCon — ежегодный (за исключением 2006 и 2012 года) фестиваль, проводимый компанией Blizzard Entertainment и посвящённый её основным франчайзам: Warcraft, StarCraft, Diablo, Hearthstone, Heroes of the Storm и Overwatch. BlizzCon впервые был проведён в октябре 2005 года, в Anaheim Convention Center (Калифорния), где и проводится до сих пор. На фестивале объявляются новые возможности, реализованные во франчайзах, показывают новый контент (концепт-арт и видеоролики) и демонстрируют определённый уровень анимации и т. п. Также разработчики отвечают на некоторые вопросы геймеров.

