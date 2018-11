Киберпанк культ и антология ужасов: подробности Re-Legion и Man of Medan

Токио, , 12:20 — REGNUM Две компании издателя на своих официальных YouTube-каналах показали видеоматериалы, посвящённые новым игровым проектам. Компания 1C Entertainment представила новый трейлер игры Re-Legion. Крупный издатель Bandai Namcо, в свою очередь, представил трейлер первого эпизода будущей игровой антологии The Dark Pictures под названием Man of Medan.

Российская компания издатель 1С Entertainment выпустила новый трейлер игры Re-Legion. Согласно сюжету игры, в 2184 году персонаж по имени Элион объявляет себя пророком и пытается обратить в свою секту всех жителей огромного мегаполиса. Игрокам предстоит управлять адептами секты: отправлять их сражаться с еретиками, заставлять молиться и поднимать уровень веры или взламывать здания и рекламные щиты, чтобы размещать на них рекламу культа. Также за игровую валюту можно будет покупать различные улучшения для своего культа.

Re-Legion — это киберпанк-RTS (стратегия в реальном времени) о создании собственного культа. Игру разрабатывает польская студия Ice Code Games. Релиз проекта планируется в начале 2019 года только на PC.

Компания Bandai Namco представила новый трейлер Man on Medan, игры которая станет первым эпизодом игровой антологии The Dark Pictures. Сюжет Man of Medan сконцентрирован на четырёх американцах, исследующих корабль, затонувший во время Второй мировой войны. Также в трейлере появляется персонаж по имени Куратора, выступающий рассказчиком произошедших событий. По заявлению директора проекта, Man of Medan можно будет пройти всего за четыре часа.

Напомним, что The Dark Pictures — антология интерактивных ужасов, разработанная студией Supermassive. Всего в антологии ожидается порядка 39 игр-эпизодов. Первый эпизод под названием Man of Medan выйдет в 2019 году на PC, PS4 и Xbox ONE.

