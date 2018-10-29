Китай вывел на орбиту совместный с Францией океанографический спутник

Пекин, , 05:34 — REGNUM Китай успешно запустил на орбиту спутник наблюдения за океанов в рамках совместной китайско-французской миссии сотрудничества в космической сфере, сообщает 29 октября агентство Синьхуа.

Китайско-французский океанографический спутник (CFOSat) был выведен в космос ракетой-носителем «Чанчжэн-2С», которая стартовала с космодрома Цзюцюань, расположенном в пустыне Гоби на северо-западе Китая в 8:43 по местному времени 29 октября. Сотрудничество китайских и французских ученых в рамках проекта позволит изучать ветры на поверхности океана и океанические волны.

Отметим, что спутник был совместно разработан Китайским национальным космическим управлением (CNSA) и французским Национальным центром космическим исследований. Аппарат будет проводит исследования 24 часа в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября частная китайская ракета-носитель ZQ-1 не смогла выйти на орбиту, стартовав с космодром Цюцюань в провинции Ганьсу в 16:00 по местному времени.

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