Госкомиссия одобрила эксплуатацию комплекса «Канопус-В» с двумя спутниками

Москва, , 14:40 — REGNUM По результатам лётных испытаний космического комплекса «Канопус-В» с космическими аппаратами «Канопус-В» № 3 и № 4 он получил одобрение на эксплуатацию со стороны государственной комиссии по проведению летных испытаний космических комплексов социально-экономического, научного и коммерческого назначения. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Отмечается, что областью применения комплекса является получение изображений поверхности Земли в интересах подразделений Роскосмоса, МЧС России, других российских министерств и ведомств. «Канопус-В» позволяет осуществлять мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, обнаружение очагов лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ, обновление топографических карт, оперативное наблюдение заданных районов земной поверхности и решать ряд других задач.

Сейчас на орбите в составе комплекса работают аппараты «Канопус-В» №1 (запущен 22 июля 2012 года), «Канопус-В-ИК» (14 июля 2017 года), завершивший летные испытания «Канопус-В» № 3 и № 4, которые запущены 1 февраля 2018 года.

Также в рамках ФКП России по заказу Роскосмоса в корпорации «ВНИИЭМ» ведутся работы по подготовке к запуску еще двух космических аппаратов КА «Канопус-В» № 5 и № 6, который запланирован на 26 декабря 2018 года.

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