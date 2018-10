Дом безумия и скелеты в шляпах: обновления для Rainbow Six и For Honor

Монтрёй, Франция, , 11:22 — REGNUM В преддверии праздника Хэллоуин, компания Ubisoft опубликовала трейлеры новых обновлений для своих крупных проектов Tom Clancy’s Rainbow Six Siege и For Honor. Ролики, вышедшие на официальном YouTube-канале издателя, демонстрируют подробности будущих обновлений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Обновление для Tom Clancy’s Rainbow Six Siege введёт в игру новое событие под названием «Дом безумия». В рамках события в игре появится новый уникальный PvP (игрок против игрока) режим, ареной для которого станет видоизменённая карта «Дом» из оригинальной игры. Также пользователи получат порядка 20 новых предметов для кастомизации (придания уникального внешнего вида) своих персонажей. Событие «Дом безумия» началось 25 октября и продлится до 31 октября.

Напоминаем, что Tom Clancy’s Rainbow Six Siege — тактический шутер (жанр, основанный на стрельбе из огнестрельного оружия) от первого лица, разработанный компанией Ubisoft. Игра вышла 1 декабря 2015 года на PC, PS4 и Xbox ONE.

Обновление для For Honor также введет в игру уникальное праздничное событие. Оно будет называться «Возвращение иных миров» и добавит в игру множество предметов для кастомизации героев. Кроме того, всех рядовых солдат в игре заменят на агрессивных скелетов в шляпах. Событие также начнётся 25 октября, но продлится до 8 ноября.

For Honor — исторический hack and slash («руби и кромсай») файтинг (жанр, основанный на сражениях игроков на закрытой арене) от третьего лица. Игра выпущена компанией Ubisoft 14 февраля 2017 года на PC, PS4 и Xbox ONE.

Не только игры компании Ubisoft обзавелись хэллоуинскими обновлениями. Праздничное событие стартовало 9 октября в популярном онлайн шутере Overwatch и добавило в игровой процесс множество новых обликов для героев.

