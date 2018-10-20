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Китайский самолет-амфибия прошел испытания на воде

Техника

Самолет-амфибия AG600 прошел тесты по скольжению по водной поверхности, водонепроницаемости, взлету и посадке

Цзянмынь, Китай, 20 октября 2018, 09:21 — REGNUM  Самолет-амфибия «Цзилун» (AG600) успешно прошел испытания по взлету и посадке на поверхности воды, сообщает пресс-служба китайской корпорации авиационной промышленности (AVIC).

Испытательный образец AG600 прибыл на гидроаэродром «Чжанхэ» в августе 2018 года после прохождения летных испытаний. Следующим этапом стали испытания на воде.

Китайская государственная авиатехническая компания сообщила, что самолет-амфибия прошел тесты по скольжению по водной поверхности, водонепроницаемости, взлету и посадке.

Длина корпуса AG600 составляет около 39 метров, размах крыльев — 38,8 метров. Максимальная взлетная масса равняется 53,5 тоннам. Эти характеристики делают «Цзилун» самым крупным самолетом-амфибией в мире. Основной сферой применения AG600 станет проведение спасательных работ на воде и тушение пожаров. Также воздушное судно может быть оборудовано аппаратурой для мониторинга морской среды и разведки месторождений полезных ископаемых.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в AVIC сообщили об успешном испытательном полете легкого гражданского вертолета AC312E.

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Авиастроение
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