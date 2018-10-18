Всеобъемлющий контроль над интернетом невозможен — Анатолий Вассерман

Москва, , 17:09 — REGNUM Когда речь заходит о необходимости поставить киберпространство под полный контроль, России следует вспомнить об опыте Китая, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 18 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предложение первого заместителя директора ФСБ Сергея Смирнова поставить интернет «под контроль компетентных органов».

«Насколько можно судить по опыту Китая, всеобъемлющий контроль над интернетом вряд ли возможен, причём на это указывает не только опыт, но и положение дел с разнообразными законами, которые нигде в мире не исполняются в полной мере, — сказал Вассерман. — Как говорится, закон пишут десятки специалистов, а лазейки в нем ищут десятки тысяч. Поэтому какие-то формы контроля, наверное, необходимы. Более того, я совершенно уверен, что какие-то формы контроля уже действуют, но этот контроль никогда не будет полным и всеобъемлющим. Мы можем повышать степень безопасности, но никогда не сделаем безопасность абсолютной и всеобъемлющей».

Кроме того, Вассерман предупредил, что, если кто-то понадеется на то, что новые технические средства, неважно, аппаратные или программные, смогут полностью обеспечить безопасность на каком-то направлении, он рискует ослабить личную бдительность и тем самым повысить опасность и для себя самого, и для всех, кто на него рассчитывает.

«Что касается того, в какой мере спецслужбам нужно следить за интернетом, то, грубо говоря, на сколько хватит денег и специалистов, — добавил Вассерман. — Причём специалисты здесь важнее денег, потому что вопреки модным у нас рассказам об «эффективных менеджерах», реально людей, умеющих хорошо выполнять сложную работу, всегда меньше, чем сложных работ, для которых такие люди нужны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель директора ФСБ Сергей Смирнов в рамках 33-го заседания Совета региональной антитеррористической структуры ШОС заявил журналистам, что интернет должен находиться под контролем спецслужб.

«Для нас, профессионалов, давно очевидно, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов. Без этого гарантировать должное обеспечение информационной безопасности и успешно противостоять современным террористическим угрозам невозможно», — сказал Смирнов.

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