На ВДНХ откроется корпус для информационных технологий

Москва, , 04:15 — REGNUM На ВДНХ планируется открыть корпус для информационных технологий уже к концу 2018 года, заявил столичный мэр Сергей Собянин на встрече с сотрудниками InfoWatch.

По словам мэра Москвы, столица является одним из крупнейших центров в мире в области IT-индустрии. Он отметил, что в Москве сформировалась полноценная отрасль развития информационных технологий — от школьного образования и до 15,6 тысяч коммерческих компаний, занятых в IT-индустрии.

Собянин подчеркнул, что в «Техноград» уже поставлено самое современное оборудование. Преподавать там будут не педагоги учебных заведений, а люди, которые занимаются конкретной деятельностью в IT-индустрии.