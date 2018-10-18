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На ВДНХ откроется корпус для информационных технологий

Техника

В Москве сформировалась полноценная отрасль развития информационных технологий

Москва, 18 октября 2018, 04:15 — REGNUM  На ВДНХ планируется открыть корпус для информационных технологий уже к концу 2018 года, заявил столичный мэр Сергей Собянин на встрече с сотрудниками InfoWatch.

По словам мэра Москвы, столица является одним из крупнейших центров в мире в области IT-индустрии. Он отметил, что в Москве сформировалась полноценная отрасль развития информационных технологий — от школьного образования и до 15,6 тысяч коммерческих компаний, занятых в IT-индустрии.

Собянин подчеркнул, что в «Техноград» уже поставлено самое современное оборудование. Преподавать там будут не педагоги учебных заведений, а люди, которые занимаются конкретной деятельностью в IT-индустрии.

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