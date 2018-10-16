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До перехода российской медицины на цифровой формат осталось 15 лет

Техника

Помимо персонализированных электронных устройств развиваются такие направления цифровой медицины, как диагностика на основе анализа больших данных, накопление информации о пациенте, развитие роботов-ассистентов врачей и удаленных хирургических роботов

Москва, 16 октября 2018, 13:20 — REGNUM  Цифровые технологии станут обязательной составляющей здравоохранения в пределах ближайших 10−15 лет. Об этом заявил старший вице-президент по инновациям «Сколково» Кирилл Каем на московском международном форуме «Открытые инновации» 16 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Уже сегодня мы можем использовать технологии, которые собирают данные о вас, о ваших детях, родителях и позволяют в дальнейшем отслеживать уровень здоровья, влиять на образ жизни. Мы с вами в эту парадигму придем как в обязательную составляющую здравоохранения в пределах 10−15 лет. Не откладывайте, занимайтесь этим уже сегодня», — считает он.

Участники заседания отметили, что возможности современной цифровой медицины движутся от лечения к профилактике, и это создает большие возможности для технологического бизнеса. Помимо персонализированных электронных устройств развиваются такие направления цифровой медицины, как диагностика на основе анализа больших данных, накопление информации о пациенте, развитие роботов-ассистентов врачей и удаленных хирургических роботов. Сегодня ИT-корпорации и стартапы активно внедряют и развивают системы электронных медицинских карт, удаленного мониторинга пациентов и достижения телемедицины.

Как сообщало ИА REGNUM, обладателями электронной медицинской карты в Москве являются около 7 млн местных жителей.

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