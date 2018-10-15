Новый китайский ударный вертолет Harbin Z-19E готов к серийному выпуску

Пекин, , 19:51 — REGNUM В Китае завершена подготовка к серийному выпуску нового ударного вертолета Harbin Z-19E, неофициально прозванного «Чёрный торнадо», сообщает 15 октября пресс-служба корпорации AVIC.

По утверждению пресс-службы, на данный момент полностью завершен опытно-конструкторский этап, техническая документация и предсерийный вертолет положительно оценены экспертной группой.

Разработчики сообщают, что по скорости и маневренности Harbin Z-19E превосходит многие вертолеты своего класса.

Ударный вертолёт Harbin Z-19Е весит 4250 кг, имеет бронированную двухместную кабину и предназначен для борьбы с бронетехникой противника и огневой поддержки наземных войск. Сообщается, что кроме комплекса вооружения класса «воздух-поверхность», для Harbin Z-19Е разработано вооружение для атак по схеме «воздух-воздух».

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловский губернатор поставил задачи свердловским оборонщикам