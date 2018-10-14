В Китае разрабатывают поезд, способный развивать скорость до 1000 км/ч

Чэнду, Китай, , 15:17 — REGNUM Модель сверхскоростного поезда, способного развивать скорость до 1000 км в час, представили китайские инженеры на выставке National Mass Innovation and Entrepreneurship Week в Чэнду. Об этом сообщает Global Times.

Разработкой сверхскоростного поезда занимается государственная компания China Aerospace Science and Industry Corporation. Представители компании сообщили, что поезд, получивший название T-Flight, сможет использоваться для пассажирских перевозок к 2025 году.

Как и другие сверхскоростные поезда, T-Flight будет удерживаться над железнодорожным полотном силой электромагнитного поля. Разработчики отметили, что в реализации проекта им помогает опыт КНР в космической науке.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу 2017 года общая протяженность высокоскоростных железнодорожных магистралей в Китае достигла 25 тысяч км, что составляет две трети от общемировой.