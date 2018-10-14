Американская компания представила солнечные батареи для автомобилей

Санта-Клара, США, , 09:39 — REGNUM Технологию изготовления специальных солнечных батарей для встраивания в элементы кузова автомобиля представила компания Alta Devices, сообщает пресс-служба компании.

Компания Alta Devices, специализирующаяся на изготовлении солнечных батарей, представила новую технологию, получившую название Gen4 (четвертое поколение). Солнечные батареи, изготовленные по этой технологии, получаются достаточно прочными, гибкими и легкими для использования в автопромышленности.

Alta Devices предлагает встраивать солнечные батареи в капот, крышу и боковые панели автомобиля. В компании считают, что особенно актуальной эта технология станет для производителей электромобилей. Солнечные батареи смогут обеспечить работу всех электронных систем автомобиля, что увеличит автономность электрокаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер заявил, что Россия начала поставки солнечных батарей собственного производства в Европу.