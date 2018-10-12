Warner Bros. показало новые возможности игры Lego DC Super-Villains

Калифорния, США, , 12:20 — REGNUM Interactive Entertainment — подразделение компании Warner Bros., занимающееся играми, показало новые возможности игры LEGO DC Super-Villains, которая совмещает конструктор LEGO и комиксы DC. Так, на официальном YouTube-канале PlayStation 11 октября был опубликован релизный трейлер новой игры.

В ролике среди особых возможностей игры продемонстрированы продвинутый редактор персонажа, десятки известных героев вселенной DC и множество LEGO-головоломок. Релиз LEGO DC Super-Villains ожидается 16 октября на PC, PS4, Nintendo Switch и Xbox One.

По сюжету грядущего проекта, все супергерои вселенной DC таинственным образом исчезают и власть остаётся в руках злодеев. Игрок сможет создать собственного персонажа при помощи продвинутого редактора с большим количеством настроек. Игрок объединится с культовыми злодеями комиксов (Джокер, Лекс Лютор, Пугало и др.) для выполнения совместных заданий и противостояния главному антагонисту игры — Дарксайду. Проект будет содержать множество знаковых для LEGO-игр особенностей: наличие головоломок, возможность совместного прохождения на одном экране отсутствие смерти героя как таковой.

Серия LEGO-игр насчитывает более 50 проектов по различным лицензиям. До выхода LEGO DC Super-Villains по лицензии DC существовала игра LEGO Batman, 3 части которой до сих пор считаются одной из лучших LEGO-игр.

LEGO DC Super-Villains выйдет уже 16 октября. По результатам альфа-тестов, игра была положительно встречена игроками. Однако пользователи отмечали, что проект страдает отсутствием оригинальных идей и во многом повторяет другие игры студии.

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