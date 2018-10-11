В Жуковском начались испытания модели межконтинентального экраноплана

Москва, , 20:03 — REGNUM Сотрудники российского Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского начали аэродинамические испытания модели перспективного межконтинентального тяжелого экраноплана, сообщает 11 октября пресс-служба ЦАГИ.

Сообщается, что сейчас специалисты ЦАГИ исследуют аэродинамические особенности движения аппарата на больших высотах вдали от поверхности воды. Результаты этих испытаний будут использованы для совершенствования аэродинамической компоновки прототипа экраноплана.

Работы проводятся в рамках проекта создания тяжелого межконтинентального экраноплана, способного со скоростью не менее 400 км/час транспортировать грузы весом до 500 тонн на расстояние до 6 тыс. км.

Напомним, экраноплан — аппарат, способный перемещаться со скоростью транспортного самолета над гладкой поверхностью воды, льда или земли на высоте до 12 метров. Эти поверхности на больших скоростях движения создают так называемый «экранный эффект», позволяющий избегать трения, ведущего к потере скорости.

Справка ИА REGNUM : впервые экранопланы были построены в СССР в 1966 году и испытывались на Каспийском море. 3 ноября 1979 года первый в мире десантный экраноплан «Орлёнок» пополнил состав ВМФ СССР. Малый десантный экраноплан МДЭ-160 мог перевозить 200 пехотинцев с вооружением или 28 тонн груза на дальность 1500 км со скоростью 216 узлов или 400 км/час.

Читайте ранее в этом сюжете: Усилится ответственность за вольности при исполнении гособоронзаказа