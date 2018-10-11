В Дальневосточном университете предложили разработать марсоход

Владивосток, , 13:54 — REGNUM Разработать робота-ровера и станцию связи, которые смогут выполнять задачи аналогичные тем, что стоят перед известными марсоходами Curiosity и Opportunity, предложил студентам Центр проектной деятельности Дальневосточного федерального университета, сообщает 11 октября пресс-служба вуза.

Отмечается, что разработка позволит центру принять участие в международных соревнованиях European Rover Challenge — 2019, а университету — получить известность о достижениях в области робототехники и провести сравнительный анализ уровня подготовки, знаний и умений студентов.

«Основными задачами соревнований являются: воспитание, стимулирование и поддержка молодого поколения инженеров, которые хотят связать свою профессиональную деятельность с освоением дальнего космоса», — говорится в описании проекта.

В настоящее время в команду приглашаются лидер команды, конструктор-механик, схемотехник, программист и радиоинженер.

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