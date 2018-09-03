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В ДВФУ проходит финал студенческого этапа соревнований «Аквароботех»

Наука

Соревнование выявит лучшие разработки, которые могут быть использованы в военно-промышленном комплексе

Владивосток, 3 сентября 2018, 14:01 — REGNUM  В финале студенческого этапа Всероссийских соревнований по морской робототехнике «Аквароботех», который в минувшее воскресенье стартовал в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), принимают участие восемь команд, сообщает 3 сентября пресс-служба вуза.

Организаторами мероприятия выступают Фонд перспективных исследований и коллегия Военно-промышленной комиссии России. Конкурс поддержан Минобороны РФ, Минвостокразвития, рядом других ведомств и предприятий.

«Эти соревнования позволяют увидеть достижения студентов, которые впоследствии можно использовать в военно-промышленном комплексе, на флоте и в производстве», — прокомментировал начало очередного этапа член коллегии Военно-промышленной комиссии России Олег Мартьянов.

По его словам, турнир позволит перейти от студенческой робототехники к тем задачам, которые ставят в министерствах и ведомствах, а также сориентировать разработки на более серьезные задачи.

Отмечается, что в финале соревнований принимают участие студенты Владивостока, Санкт-Петербурга, Севастополя, Новосибирска и Северодвинска. Итоги соревнований и победители станут известны 5 сентября.

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Робототехника
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