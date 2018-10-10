В Петербурге испытывают модель платформы «Северный полюс»

Санкт-Петербург, , 16:20 — REGNUM В петербургском НИИ Арктики и Антарктики идет подготовка к созданию ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс», предназначенной для исследований Северного Ледовитого океана. Она будет заложена на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге в 2019 году. Судно этого типа создается впервые в мире.

«Работы ведутся в специальном бассейне, — сообщает 10 октября телеканал «Санкт-Петербург». — Технические возможности будущего судна испытывают с помощью модели. Результаты, полученные в результате этого процесса, позволят узнать, как будет вести себя платформа в реальных условиях».

Водная поверхность испытательного бассейна остужается и покрывается льдом. За поведением модели судна в таких условиях следят датчики, а также специалисты, как сверху, так и через иллюминаторы на дне бассейна.

В ходе испытаний моделируются и изучаются скоростные характеристики будущего судна, сила сопротивления корпуса ледовой нагрузке, другие особенности.

Как сообщало ИА REGNUM, АО «Адмиралтейские верфи» и Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) в апреле текущего года подписали контракт на проектирование и строительство платформы «Северный полюс» проекта 00903.

Платформа «Северный полюс» предназначена для круглогодичных комплексных научных исследований в Северном Ледовитом океане. Это судно с высокой прочностью корпуса, автономностью по запасам топлива около двух лет, сроком службы не менее 25 лет. Судно сможет двигаться во льдах без помощи ледокола, а также принимать на свою вертолетную площадку тяжелые вертолеты типа Ми-8 АМТ (Ми-17).

Экипаж платформы «Северный полюс» — до 14 человек, научный персонал — до 48 человек. Длина платформы — 67,8 м; ширина — 22,5 м; водоизмещение — около 7500 тонн; мощность энергоустановки — 3600 кВт; скорость не менее 10 узлов.

Правительство России 7 апреля 2018 года утвердило выделение 6,9 млрд рублей на строительство платформы «Северный полюс». В период с 2018 по 2020 годы государство вложит в этот проект 6,966 млрд рублей.

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