Игра будет закончена: у The Walking Dead появился новый издатель

Компания Telltale Games, недавно ставшая банкротом и уволившая почти всех сотрудников из штата, объявила о поиске нового издателя для своей последней игры — Walking Dead: The Final Season. Спустя несколько дней издатель нашёлся, им стала компания Роберта Киркмана (создателя оригинального комикса The Walking Dead) — Skybound Entertainment. Об этом заявил сам Роберт Киркман на конвенции New York Comic-Con, передаёт издание GameSpot.

«Мы стали партнёрами с Telltale Games. Мы очень хотим увидеть, чем закончится 4 сезон игровых приключений во вселенной The Walking Dead. Мы не можем потерять Эндрю Линкольна (актёра, играющего главную роль в сериале) и Клементину (главную героиню игры) в один и тот же год», — Роберт Киркман о сотрудничестве с Telltale.

В штате студии Telltale осталась лишь малая команда разработчиков игры. Примечательно, что последней игрой студии будет заниматься та же самая команда, что и самым популярный её проектом — первым сезоном игры The Walking Dead. Полный сезон из 5 игровых эпизодов должен выйти до конца 2018 года. The Walking Dead: Final Season станет последним игровым проектом компании Telltale Games.

Напоминаем, Telltale Games — игровая компания, ставшая популярной благодаря созданию «эпизодических» видеоигр в жанре «интерактивное кино». Несмотря на популярность проектов компании в игровой среде, они оказались коммерчески неуспешными, и Telltale объявили себя банкротом, закрыв разработку сразу нескольких ожидаемых игр. Фанаты компании сразу же начали создавать петиции в поддержку разработки их любимых игр (Wolf among us, Batman, Game of Thrones). Благодаря сильной поддержке всего игрового сообщества компания решила найти партнёра-издателя и завершить свой последний крупный проект.

