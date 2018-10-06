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ВМС США получат новые ракеты против РЛС

Техника

ВМС США заключили контракт на $171 млн с компанией Northrop Grumman Corporation

ВМС США получат новые ракеты против РЛС
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Ракета AGM-88 HARM под крылом истребителя F-16CJ

Вашингтон, 6 октября 2018, 13:18 — REGNUM  ВМС США заключили контракт с компанией Northrop Grumman Corporation на разработку новых ракет, направленных на уничтожение радиолокационных станций (РЛС), сообщает Defence Blog.

Northrop Grumman Corporation получила от ВМС США $171 млн на разработку и производство ракет, получивших название AGM-88E Advanced Anti-Radiation Guided Missile (AARGM).

AARGM представляет собой сверхзвуковую тактическую ракету, способную наводиться на источники радиоизлучения. AARGM заменят ракеты AGM-88 HARM, которые ВМС США сейчас используют для подавления систем ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре ВМС США подписали контракт на приобретение новых десантных систем, которые позволят флоту США десантировать массивную технику, такую как танки «Абрамс».

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