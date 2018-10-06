ВМС США получат новые ракеты против РЛС

Вашингтон, , 13:18 — REGNUM ВМС США заключили контракт с компанией Northrop Grumman Corporation на разработку новых ракет, направленных на уничтожение радиолокационных станций (РЛС), сообщает Defence Blog.

Northrop Grumman Corporation получила от ВМС США $171 млн на разработку и производство ракет, получивших название AGM-88E Advanced Anti-Radiation Guided Missile (AARGM).

AARGM представляет собой сверхзвуковую тактическую ракету, способную наводиться на источники радиоизлучения. AARGM заменят ракеты AGM-88 HARM, которые ВМС США сейчас используют для подавления систем ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре ВМС США подписали контракт на приобретение новых десантных систем, которые позволят флоту США десантировать массивную технику, такую как танки «Абрамс».