Томские радиофизики разработали прибор для поиска людей под завалами

Томск, , 08:40 — REGNUM Группа ученых Томского государственного университета (ТГУ) разработала прибор, который в режиме реального времени позволяет обнаруживать движущихся и неподвижных людей под завалами, сообщает 4 октября пресс-служба вуза.

Отмечается, что разработка была отмечена на V Всероссийском конкурсе научно-технических проектов «Инновационная радиоэлектроника». Представивший прибор аспирант кафедры радиофизики радиофизического факультета ТГУ Илья Цепляев выиграл грант в размере 500 тыс. рублей. Эти средства будут направлены на улучшение оборудования.

«Алгоритм местоопределения человека основан на фокусировке отраженных от объектов сверхширокополосных сигналов, — сообщил Цепляев. — Алгоритм обеспечивает фильтрацию этих сигналов от неподвижных объектов. Обработка данных проводится 10 раз в секунду, и это позволяет следить за перемещением или положением человека в режиме реального времени».

Он добавил, что если человек не может двигаться, то прибор отследит колебания грудной клетки во время дыхания и определит местоположение человека.

Отмечается, что отличительными особенностями томского устройства является возможность зондировать пораженную территорию на расстоянии до 30 метров, высокая разрешающая способность.

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