Томские ученые оптимизируют средства химзащиты, применяемые в ЧС

Томск, , 09:59 — REGNUM Ключевым направлением сотрудничества томских разработчиков из Томского государственного университета (ТГУ) и Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ) с корпорацией «Росхимзащита» станет реализация проектов по оптимизации средств химзащиты, применяемых в чрезвычайных условиях, сообщает 14 сентября пресс-служба вуза.

Предварительная договоренность о сотрудничестве была достигнута во время визита представителей корпорации в Томск. Они посетили химический центр и базовый центр проектирования ТГУ, ряд профильных кафедр и высоко оценили техническое оснащение университета. В ходе встреч они обозначили около 20 научных и технологических направлений работы, по которым планируется выстроить сотрудничество.

«Мы договорились о том, что томские разработчики будут выполнять проекты по оптимизации химической элементной базы средств индивидуальной и коллективной защиты людей в чрезвычайных условиях и систем жизнеобеспечения в искусственной среде обитания, в числе которых дыхательные устройства, защитные костюмы и другая защитная техника», — сообщил директор ИХТЦ Алексей Князев.

По итогам визита представители корпорации согласовали с томичами основные положения соглашения о стратегическом партнерстве, которое будет заключено между томскими и тамбовскими учеными и исследователями в самое ближайшее время. Как отмечает Алексей Князев, план совместных проектов рассчитан не менее чем на 10 лет.

ОАО «Корпорация «Росхимзащита» — это интегрированная структура ОПК России, созданная в 2003 году. Приоритетные направления деятельности: разработка перспективных технологий, производство, модернизация, ремонт систем жизнеобеспечения и защиты человека. В состав холдинга входят АО «ЭНПО «Неорганика», АО «КазХимНИИ», АО «ГосНИИхиманалит», АО «НИИхиммаш», ПАО «Завод Тула», ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского», АО «Ярославтехнология», ОАО «Гусевский стекольный завод им. Ф.Э. Дзержинского, ОАО «ЦПКБХМ», ОАО «ОКТБ оборудования».

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