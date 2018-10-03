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В США заговорили о необходимости модернизации новейшего истребителя F-35

Техника

Цена вопроса — $ 16 млрд. А ведь только что состоялось его первое боевое применение

Вашингтон, 3 октября 2018, 21:24 — REGNUM  Через несколько дней после первого боевого применения новейших истребителей пятого поколения F-35 в США заявили о необходимости провести модернизацию программных компонентов этих самолетов.

В частности, заместитель министра обороны по программе приобретения и технической поддержки F-35 Эллен Лорд заявила журналистам, что план модернизации программных компонентов F-35 уже готов.

По словам представителя военного ведомства США вице-адмирала Мэтта Уинтера, речь идет о внесении изменений в схему обработки динамических сигналов.

«Темп обработки сигналов должен превышать темп, который сегодня имеют самолёты наших противников. Это позволит уверенно справляться с угрозами в условиях реального боя», — заявил Уинтер.

Программа модернизации истребителей, включая поставленные странам-сателлитам США, уже утверждена представителями ВВС и ВМС США. Сумма дополнительных расходов счастливых обладателей «чудо-истребителя» составит $ 16 млрд.

Кроме того, компания-разработчик нового программного комплекса уже заявила, что следующая модернизация, запланированная на 2024 год, будет еще дороже.

Как сообщало ИА REGNUM, истребитель пятого поколения F-35 уже заслужил статус самого дорогого самолета в мире.

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Военно-воздушные силы
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