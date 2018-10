Дикий Запад: появилось новое дополнение к The Surge в стиле вестерн

Париж, , 11:52 — REGNUM Компания издатель Focus home interactive опубликовала трейлер, посвящённый запуску дополнения к игре The Surge. Дополнение называется «The good, the bad, and the augmented» (Хороший, плохой и аугментированный). Сюжет DLC (дополнение, загружаемый контент) перенесёт игру в декорации Дикого Запада. Дополнение уже доступно для скачивания на PC, PS4 и Xbox ONE.

«The good, the bad, and the augmented» станет вторым крупным дополнением для The Surge. По информации разработчиков, игрокам предстоит отправиться в заброшенную лабораторию CREO и пройти ряд смертельно опасных испытаний. Также в распоряжении пользователей окажется более 30 новых предметов экипировки.

The Surge — игра в жанре action/rpg (ролевой боевик), вышедшая в 2017 году. Под управлением игрока оказывается человек, сражающийся с вышедшими из-под контроля механизмами при помощи мобильного экзокостюма. Вторая часть The Surge выйдет в 2019 году.