Minecraft стала самой популярной игрой современности

Стокгольм, , 10:46 — REGNUM За годы существования игровой проект Minecraft смог собрать крупное сообщество игроков. По данным Microsoft на сегодня, 3 октября, ежемесячно в Minecraft играет более 91 млн игроков с различных устройств, что делает игру лидером по популярности в индустрии.

Конкуренцию Minecraft мог составить самый яркий многопользовательский проект 2017−2018 года — Fortnite. Игра вышла в 2017 году и считается новичком на рынке, но по данным компании Epic Games, на сентябрь 2018 года количество её игроков составило 78,3 млн человек. Игровое сообщество прогнозирует, что с таким ростом популярности игры, в ближайшие 1−2 года она может обогнать Minecraft по популярности.

Напоминаем, что Minecraft — игра, разработанная шведской компанией Mojang AB. Позже права на франшизу выкупила компания Microsoft. Microsoft планирует развивать Minecraft, создавая спинофы (сюжетные ответвление от основной игры) и привлекая в игру новых пользователей. Созданием полноценного сиквела — Minecraft 2 студия заниматься не планирует.

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