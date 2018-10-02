Рогозин допускает использование космоплана X-37 как носителя оружия

Москва, , 07:06 — REGNUM У американцев в космосе есть челнок, который может быть использован для военных целей, заявил 1 октября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«У американцев летает одна штука, называется X-37. Это такой космоплан, целей его мы не понимаем, точнее, понимаем, но официальных разъяснений не получаем. По сути дела, это челнок, который в течение нескольких месяцев находился в космическом пространстве, возвращается, снова стартует. Эту вещь можно использовать в качестве носителя оружия», — сказал Рогозин.

По его словам, получить официальное подтверждение данной версии от американцев невозможно.

«Вполне вероятно, что оружие массового уничтожения, если оно будет размещено в космосе, оно как раз может планироваться сверху. Вы ждете какого-то удара, и космическая группировка предупреждения ракетного нападения засекает так называемый «факел», то есть сам факт старта из шахты баллистической ракеты, что является началом большой термоядерной войны. А здесь вы это не видите, потому что выше вас находится, сверху летит эта «чума», — пояснил глава Роскосмоса.

Он отметил, что попытки выведения оружия в космос всегда чреваты тем, что потом тяжело это будет остановить. При стандартном обмене ракетных ударов время полета занимает около получаса.

«Когда вы используете космос для размещения оружия, в том числе оружия массового уничтожения, то это уже не 30 минут, это минуты. Поэтому всегда мы выступаем против размещения оружия в космосе. Понятно, что космические аппараты бывают либо двойного назначения, во время военных действий вся гражданская группировка по плану мобилизации становится добавлением к военной группировке спутников. У военных есть космические аппараты в самых разных видах разведки. GPS и ГЛОНАСС также создавались военными специалистами», — рассказал Дмитрий Рогозин.

Однако основные силы в космосе пока что угодно, но только «не кинжал».