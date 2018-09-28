СМИ: В России показали прототип ударного беспилотника «Орион-E»

Санкт-Петербург, , 20:45 — REGNUM В России группа разработчиков беспилотных воздушных аппаратов «Кронштадт» представила прототип ударного дрона средней дальности «Орион-E», сообщает 28 сентября военно-техническое издание Jane's.

По информации издания, представленный группой однотонный ударный беспилотник может 24 часа курсировать на высоте до 7,5 тыс. метров и поражать цели четырьмя 50-кг ракетами или двумя 100-кг боеприпасами другого типа.

Jane's утверждает, что это боеприпасы собственной разработки группы «Кронштадт». Цели для этих боеприпасов «Орион-Е» определяет при помощи двух тепловизоров, широкоугольной телекамеры, а наведение осуществляется с использованием лазерного дальномера. В разведывательном варианте беспилотник оснащается другими приборами, включая электронную разведывательную систему, фотокамеру с высоким разрешением или радар.

Как сообщало ИА REGNUM, отсутствие на вооружении ВКС России ударных беспилотников ряд экспертов считает проблемой, из-за которой для уничтожения мелких целей приходится задействовать вертолеты и самолеты, применение которых стоит значительно дороже.

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