Пятница, 28 Сентября 2018 года
14:03:03 МСК

В Самарском политехе изобрели робота для поиска утечек в угольных шахтах

Техника

Автором проекта стал школьник из семьи потомственных шахтеров

Самара, 28 сентября 2018, 12:26 — REGNUM  Необычного «робота-нюхача» разработали воспитанник Центра технического творчества сызранского филиала Самарского политеха вместе с руководителями, ведущим преподавателем Русланом Альмеевым и учителем школы №5 Сызрани Дания Артемовым, сообщает 28 сентября пресс-служба вуза.

Робот позволяет осуществлять поиск утечек в угольных шахтах. Он создан на базе аппаратной платформы Arduino и способен в автоматическом режиме совершать проезды по установленному маршруту. Его датчики определяют концентрацию углеводородных газов в окружающей среде.

Как пояснил юный изобретатель Алексей А., проблема обеспечения безопасности в угольных шахтах для него особенно важна, поскольку он родился в семье потомственных шахтеров.

В будущем разработчики планируют улучшить внешний вид робота и доработать управляющую программу, что позволит сделать движения по маршруту более точными.

Читайте также: Учёные создали робота, способного различать предметы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Робототехника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить