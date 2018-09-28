В Самарском политехе изобрели робота для поиска утечек в угольных шахтах

Самара, 28 сентября 2018, 12:26 — REGNUM Необычного «робота-нюхача» разработали воспитанник Центра технического творчества сызранского филиала Самарского политеха вместе с руководителями, ведущим преподавателем Русланом Альмеевым и учителем школы №5 Сызрани Дания Артемовым, сообщает 28 сентября пресс-служба вуза.
Робот позволяет осуществлять поиск утечек в угольных шахтах. Он создан на базе аппаратной платформы Arduino и способен в автоматическом режиме совершать проезды по установленному маршруту. Его датчики определяют концентрацию углеводородных газов в окружающей среде.
Как пояснил юный изобретатель Алексей А., проблема обеспечения безопасности в угольных шахтах для него особенно важна, поскольку он родился в семье потомственных шахтеров.
В будущем разработчики планируют улучшить внешний вид робота и доработать управляющую программу, что позволит сделать движения по маршруту более точными.
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