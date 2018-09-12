Учёные создали робота, способного различать предметы

Массачусетс, США, , 12:57 — REGNUM Инженеры из Массачусетского технологического института (MIT) создали робота, способного различать предметы. Об этом сообщает MIT News.

Отмечается, что робот может смотреть на предметы, которые он никогда раньше не видел, различать их по форме и выполнять простые действия по их перемещению. Система получила название Dense Object Nets.

Принцип действия построен на том, что робот с помощью камер осматривает объект под разными углами. После этого нейросеть распознаёт его как совокупность точек в системе координат и присваивает координату каждой точке объекта.

Робот способен осуществлять простую классификацию предметов, а также выполнять с ними несложные манипуляции. При этом механическая рука может подхватывать, поднимать и перемещать предметы.

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