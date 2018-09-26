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В Китае рассказали о трёх самых недоступных военных технологиях России

Техника

Военно-промышленный комплекс КНР хотел бы получить секреты ракет, атомных подлодок и авиадвигателей

В Китае рассказали о трёх самых недоступных военных технологиях России
Грук Андрей © ИА Красная Весна
Флаги России и Китая

Пекин, 26 сентября 2018, 21:16 — REGNUM  Китаю удалось закупить некоторые российские военные технологии из-за экономических проблем РФ в 90-х годах ХХ века, но самые желанные из них остаются недоступными, сообщает 26 сентября китайское издание «Цзиньжи тоутяо».

По мнению издания, тремя наиболее интересными для Китая российскими военными технологиями являются атомные подводные лодки, межконтинетальные ракеты и авиационные двигатели.

В частности, китайские специалисты считают самыми передовыми в мире показатели малозаметности российских субмарин и те технологии, которые обеспечивают эту малозаметность.

Не меньший интерес Китая вызывает российское ракетостроение, секреты которого позволили создать межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», сочетающую мощность, дальнобойность и способность преодолевать все современные системы ПРО. Стоит отметить, что в материале издания подчеркивается тот факт, что широкой публике известна лишь часть тактико-технических характеристик этой ракеты.

Еще одной технологией, недоступность которой огорчает китайское издание, является технология создания российских авиационных двигателей, которые китайские специалисты именуют «опережающими время». Издание не уточняет конкретную модель, но вероятнее всего речь идет о двигателях с изменяемым вектором тяги, обеспечивающим российским истребителям сверхманевренность.

Авторы материала с сожалением констатируют, что перечисленные ими технологии Россия не продаст никому и ни при каких обстоятельствах.

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Военно-промышленный комплекс
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