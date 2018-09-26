Белгородские студенты завоевали первые места на фестивале «Формула Студент»

Белгород, , 08:41 — REGNUM Команда Белгородского государственного технологического университета (БГТУ) им. В.Г. Шуховастала победителем Всероссийского инженерно-спортивного фестиваля «Формула Студент» сразу в нескольких номинациях, сообщила пресс-служба вуза.

В фестивале, организованном правительством Москвы совместно с программой развития российского автоспорта SMP Racing, приняли участие 15 студенческих команд вузов из девяти городов России. Оценку инженерно-гоночным командам дали опытнейшие судьи из Австрии, Германии и России.

Соревнования проходили в категориях «Formula SAE» (бензиновые и электро-болиды) и «Baja SAE» (внедорожные багги). Местом битвы инженеров на три дня стал столичный Парк им. Горького.

«Студенты представили опытнейшей судейской коллегии свою спортивную технику, созданную «с нуля» в мастерских своих университетов, защитили конструкцию своих автомобилей, доказывая целесообразность принятых технических и инженерных решений», — говорится в сообщении.

Команды соревновались в разгоне на 75 метров, проехали «восьмёрку», «автокросс» и «гонку на выносливость». В итоге белгородские студенты привезли домой три главных победы: 1-е место в общем классе, 1-е места в номинациях «гонка на выносливость» и «Динамические дисциплины».

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