Новый Volkswagen Golf передан первому российскому покупателю

Москва, , 09:20 — REGNUM Первый экземпляр нового Volkswagen Golf передан российскому покупателю, передача автомобиля была осуществлена в «Фольксваген Центр Бутово». Об этом 25 сентября сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу компании.

Владелец нового Golf решил приобрести автомобиль топовой комплектации Highline. Машина оборудована 150-сильным бензиновым двигателем, её кузов окрашен в цвете Indium Grey.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, российский офис Volkswagen начал принимать заявки на приобретение Golf в сентябре 2018 года. Версия для России оборудуется двумя вариантами моторов, мощность которых составляет 125 л.с. и 150 л.с.

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