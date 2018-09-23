Минкомсвязь обяжет ставить российское антивирусное ПО

Москва, , 14:28 — REGNUM Обязательная установка отечественных антивирусов на компьютеры, ввозимые в Россию, будет законодательно обеспечена к августу 2020 года, согласно паспорту программы «Цифровая экономика».

Одним из вопросов программы, обсуждавшейся 17 сентября на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, стала необходимость обеспечения национальной безопасности в сфере информационных технологий.

Нацрограмма «Цифровая экономика Российской Федерации» предполагает, что одной из мер, обеспечивающих информационную безопасность, станет обязательная установка российского антивирусного программного обеспечения на все компьютеры, которые будут ввозиться в Россию или выпускаться отечественными производителями. Паспорт программы предусматривает вступление в силу этой нормы в 2020 году.

После заседания министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что паспорт национальной программы был предварительно одобрен.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Литве запретили использовать российский антивирус «Лаборатории Касперского» на компьютерах государственных структур и частных предприятий. Правительство Литвы аргументировало это решение тем, что использование российского антивирусного программного обеспечения представляет угрозу для национальной безопасности.