Гендиректор «Рубина» раскрыл особенности новой подлодки «Кронштадт»

Санкт-Петербург, , 18:59 — REGNUM Спущенная на воду несколько дней назад дизель-электрическая подводная лодка «Кронштадт» проекта 677 «Лада» сочетает в себе новые технические решения и надежно отработанные узлы, заявил 21 сентября журналистам Mil. Press FlotProm гендиректор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» Игорь Вильнит.

Напомним, 20 сентября на «Адмиралтейских верфях» была спущена на воду первая серийная подлодка проекта 677 «Лада», получившая название «Кронштадт». Лодка построена с учетом опытной эксплуатации головной субмарины этого типа «Санкт-Петербург».

Игорь Вильнит подчеркнул, что подлодка «Санкт-Петербург» показала в ходе опытной эксплуатации на Северном флоте тактико-технические характеристики, превзошедшие ожидания военных. На этом фоне будущее субмарины «Кронштадт» и следующих в этой серии подлодок выглядит более чем оптимистично, так как в серийные подлодки добавлены многие научно-технические новинки, которых не было в опытной субмарине «Санкт-Петербург». Конструкторы ЦКБ МТ «Рубин» уверены в их высокой эффективности.

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Гендиректор ЦКБ МТ «Рубин» уточнил, чем отличаются подлодки проекта «Лада» от своих более известных «сестер» — ДЭПЛ типа «Варшавянка».

В частности, «Лады» имеют меньшую осадку, что позволяет действовать в недоступных для «Варшавянок» районах. У них вдвое меньшая поверхность отражения, что дает критически важное преимущество в поединках с субмаринами противника. «Лады» оснащены принципиально другими комплексами гидроакустики и радиолокации, а также имеют более современное резиновое покрытие корпуса.

Главное отличие новых субмарин — наличие в их арсенале крылатых ракет «Калибр», что не мешает использовать и более традиционное для подводного флота оружие.

Игорь Вильнит отказался конкретизировать модели торпед, которые могут применять «Лады», но отметил, что конструкция этих подлодок предусматривает использование всего спектра торпедного оружия, включая перспективные образцы.

Как сообщало ИА REGNUM, кроме спущенной на воду подлодки «Кронштадт», на «Адмиралтейских верфях» строится аналогичная субмарина проекта 677 «Лада», уже получившая название «Великие Луки». Дизель-электрические подлодки этого проекта при длине 66,8 метра имеют водоизмещение 1765 тонн, управляются экипажем из 36 человек и способны погружаться на глубину до 300 метров. Вооружение: шесть торпедных аппаратов и 10 установок вертикального пуска крылатых ракет «Калибр».

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