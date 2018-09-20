Китай вывел на орбиту новые спутники навигационной системы BeiDou-3

Пекин, , 07:39 — REGNUM Китайская Народная Республика произвели успешный пуск ракет-носителей «Чанчжэн-3B» и «Юаньчжэн-1» с двумя спутниками навигационной системы BeiDou-3, сообщает корпорация аэрокосмической науки и техники КНР.

Запуск был осуществлен 19 сентября в 22:07 по местному времени (17:07 мск) с космодрома Сичан в провинции Сычуань. Оба спутника BeiDou-3 вышли на заданную орбиту, после серии испытаний они начнут работать совместно с другими спутниками этой навигационной системы. В настоящий момент BeiDou-3 насчитывает 14 космических аппаратов.

Напомним, базовая спутниковая система навигации из 18 спутников BeiDou-3 будет сформирована уже до конца 2018 года и будет обеспечивать услуги геопозиционирования для стран, присоединившихся к китайскому проекту «Нового шелкового пути». Система BeiDou является китайским аналогом американской GPS, европейской Галилео и российской ГЛОНАСС.

Отметим, что первые два спутника BeiDou-3 были запущены в космос еще в ноябре 2017 года. Сам же проект системы навигации BeiDou стартовал в далеком 1994 году. Примерно к 2020 году Китай намерен вывести систему навигации на глобальный уровень, запущено в космос более 30 спутников.

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