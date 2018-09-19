В Самаре завершаются испытания мобильной опреснительной установки

Самара, , 09:54 — REGNUM Самарские инженеры завершают цикл испытаний современной опреснительной установки, которая позволит обеспечить пресной водой приморские и засушливые регионы России, в первую очередь Крым, Краснодарский и Ставропольские края, сообщает пресс-служба Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королева.

Разработчики установки пояснили, что технические решения установки не имеют аналогов, а при ее создании был использован опыт разработки авиационных и ракетных двигателей. Весь опреснительный комплекс собран в двух модульных контейнерах, которые могут быть перемещены любыми видами транспорта в любой регион планеты. Таким образом, оборудование обеспечит чистой водой, как капитальные объекты, так и удаленную инфраструктуру.

Опреснение воды в установке производится методом вакуумной дистилляции. В составе комплекса присутствует парокомпрессор, который создает разрежение в нескольких каскадах устройства, где происходит испарение морской воды.

«Благодаря вакууму кипение и испарение происходит уже при 50−60 градусах Цельсия. При этом установка спроектирована таким образом, чтобы на каждом этапе выходящий пар подогревал следующий каскад», — говорится в сообщении.

Производительность опытной установки достигает 2 кубометра метра в час. Этого объема достаточно чтобы снабжать водой обычный девятиэтажный дом или санаторий, где одновременно проживают не менее 120 человек при условии соблюдения ими норматива потребления горячей и холодной воды до 12 куб. метров на человека в месяц.

Планируется, что установка поступит в Крым для опытно-промышленной эксплуатации в ближайшее время. Она будет размещена на базе Севастопольского государственного университета.

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