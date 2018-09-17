В Самаре определили состав группировки наноспутников для мониторинга Земли

Самара, , 12:21 — REGNUM Консорциум российских вузов определил состав и техническое оснащение группировки российских наноспутников для мониторинга ионосферы и магнитосферы Земли, сообщает 17 сентября пресс-служба Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королева, в котором прошло организационное заседание.

«Группировка будет включать в себя не менее четырех наноспутников. Планируется, что она будет выведена в качестве попутного груза на транспортном грузовом космическом корабле «Прогресс». Высота, на которой предстоит функционировать кубсатам, — не выше 400−500 км», — говорится в сообщении.

Координатор проекта, заведующий межвузовской кафедрой космических исследований Самарского университета Игорь Белоконов пояснил, что главная цель консорциума состоит в необходимости показать возможность и целесообразность создания постоянно действующей, восполняемой группировки наноспутников для низкобюджетного мониторинга околоземного космического пространства, а также наземной службы управления и оценки поступающей информации.

До конца 2018 года участники консорциума планируют завершить этап эскизного проектирования наноспутника, а в 2019 году — защитить проект и перейти к изготовлению и испытаниям космического аппарата.

Окончательно решить вопрос относительно комплектации научной аппаратуры для наноспутников члены консорциума планируют в октябре в Москве, где планируется проведение заседания секции «Солнечно-земные связи» Совета РАН по космосу.

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