В Самарском университете откроется крупнейший в регионе планетарий

Самара, , 16:02 — REGNUM Крупнейший в регионе планетарий для обучения школьников и проведения исследований лаборатории астрономии откроется в первом корпусе Самарского университета после завершения подготовительных работ, сообщает 7 сентября пресс-служба вуза.

Как пояснил профессор кафедры технической кибернетики Александр Куприянов, который принял участие в создании планетария, сейчас вуз получил заявки от более чем тысячи групп учащихся 10−11 классов.

«Базовое обеспечение курса астрономии нуждается в двух основных аспектах — наблюдение звёздного неба и практические занятия с телескопом. В нашем планетарии имеется возможность проведения и того, и другого», — пояснил он.

Отмечается, что планетарий будет важной частью развития учебно-исследовательской лаборатории астрономии Ad Astra. Ее оборудование позволит не просто заинтересовать детей тайнами звезд, но и углубить свои знания, а также реализовать собственные проекты в области астрономии.

Кроме обучения, в вузе будет организована площадка для натурных наблюдений за звёздным небом, с возможностью фиксации результатов наблюдений на видео и фото, затем ребята смогут сопоставить их с виртуальным изображением на компьютере.

Добавим, астрономия возвращается в школы Самарской области с прошлого учебного года. В настоящее время предмет изучается в 95% общеобразовательных учреждениях.

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