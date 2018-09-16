Индия запустит два британских спутника

Нью-Дели, , 18:41 — REGNUM В скором времени Индийская организация космических исследований (ИСРО) отправит в космос два британских спутника. По информации индийского новостного издания «Джагран», запуск будет осуществлен посредством индийской ракеты-носителя PSLV-C42. Площадкой для пуска послужит космический центр имени Сатиша Дхавана, расположенный на острове Шрихарикота, штат Андхра-Прадеш.

Два упомянутых спутника — NovaSAR и S1−4, принадлежат компании Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL). Вес каждого из космических аппаратов составляет около 450 кг. Основным предназначением спутников является изучение поверхности земли, в том числе топографическая съемка лесных насаждений, наблюдение за таянием льдов, контроль за состоянием окружающей среды и так далее. Программное обеспечение космических аппаратов также позволит производить идентификацию морских кораблей и отслеживать их перемещения.

К настоящему моменту Индия осуществила запуск 237 зарубежных спутников из 28 стран мира. Наращивание объемов подобных коммерческих пусков является одной из приоритетных задач ИСРО, а также способом получения иностранной валюты.