Инженерные войска РФ получат первые экзоскелеты в 2019 году

Москва, , 14:28 — REGNUM Первые экзоскелеты поступят в инженерные войска в следующем 2019 году, заявил замначальника инженерных войск ВС РФ по вооружению и научной работе полковник Руслан Алахвердиев 14 сентября в интервью «Известиям».

Полковник Руслан Алахвердиев рассказал, что предприятие АО «Глобальная безопасность» занимается разработкой экзоскелета для инженерных войск России. Сейчас работы находятся на стадии предварительных испытаний, ожидается, что первые образцы поступят в распоряжение подразделений инженерных войск уже в 2019 году.

Алахвердиев уточнил, что первыми экзоскелеты получат спецминеры и штурмовики, которые должны нести с собой большое количество боеприпасов и специального снаряжения. Экзоскелет позволит переносить солдатам до 50 кг груза без сверхусилий.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа председатель военно-научного комитета Сухопутных войск РФ Александр Романюта сообщил, что экипировка третьего поколения «Ратник-3» с активным экзоскелетом может быть создана уже к 2025 году.