Китайский истребитель J-15 доказал пригодность к ночному бою

Пекин, , 10:38 — REGNUM Испытания показали, что китайский палубный истребитель J-15 способен вести ночной бой, сообщает The Global Times 14 сентября.

Военный эксперт Сонг Жонгпинг рассказал об успешном завершении учебных вылетов J-15, которые проводились в ночное время.

Эксперт подчеркнул, что конфликты могут происходить в любое время суток, поэтому круглосуточная боеготовность палубных истребителей является важным фактором военной безопасности Китая.

Сонг добавил, что прошедшим учениям предшествовали пять лет испытательных полетов и подготовки пилотов.

Отметим, что китайский палубный истребитель Shenyang J-15 был разработан на базе российского самолета Су-33. В настоящее время в распоряжении вооруженных сил КНР находятся около 20 истребителей J-15, которые приписаны к авианосцу «Ляонин».