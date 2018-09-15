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Китайский истребитель J-15 доказал пригодность к ночному бою

Техника

Военный эксперт Сонг Жонгпинг рассказал об успешном завершении учебных вылетов J-15, которые проводились в ночное время

Китайский истребитель J-15 доказал пригодность к ночному бою
Nacht Eule
Китайский истребитель Shenyang J-15 (модель)

Пекин, 15 сентября 2018, 10:38 — REGNUM  Испытания показали, что китайский палубный истребитель J-15 способен вести ночной бой, сообщает The Global Times 14 сентября.

Военный эксперт Сонг Жонгпинг рассказал об успешном завершении учебных вылетов J-15, которые проводились в ночное время.

Эксперт подчеркнул, что конфликты могут происходить в любое время суток, поэтому круглосуточная боеготовность палубных истребителей является важным фактором военной безопасности Китая.

Сонг добавил, что прошедшим учениям предшествовали пять лет испытательных полетов и подготовки пилотов.

Отметим, что китайский палубный истребитель Shenyang J-15 был разработан на базе российского самолета Су-33. В настоящее время в распоряжении вооруженных сил КНР находятся около 20 истребителей J-15, которые приписаны к авианосцу «Ляонин».

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Армия Китая
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