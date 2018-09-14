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В Петербурге создали мотоцикл, способный «ехать» по воде

Техника

Он уже проехался по Финскому заливу

В Петербурге создали мотоцикл, способный «ехать» по воде
Иллюстрация: Topspb.tv
Байк на акватории Финского залива (кадр телеканала «Санкт-Петербург")

Санкт-Петербург, 14 сентября 2018, 15:14 — REGNUM  Петербургские любители мотоспорта сконструировали мотоцикл, который может двигаться и по земле, и по воде. Мотоцикл-трансформер уже показал свои невероятные возможности, проехав по Финскому заливу на скорости в 70 км/ч.

Как рассказали создатели гибридного транспорта телеканалу «Санкт-Петербург», они сделали его из обычного кроссового мотоцикла, тщательно изучив аналогичные попытки зарубежных и российских предшественников, инженерно рассчитав и заказав необходимые детали.

«Работы по модификации байка заняли около полугода. Над точными математическими расчетами работала целая команда», — отмечает источник.

При движении по воде под колеса мотоцикла ставятся специальные доски, похожие на амуницию для серфинга.

На случай отказа двигателя или других непредвиденных трудностей при движении по воде на мотоцикле размещен специальный спасательный рюкзак, который может удержать на поверхности тяжелый байк. Пока его помощь ни разу не понадобилась.

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