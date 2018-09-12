Робот-гуманоид будет сопровождать туристов в поездках по Киото

Киото, Япония, , 21:59 — REGNUM Японская корпорация Sharp разработала робота-гуманоида с искусственным интеллектом RoBoHon. С 22 сентября он будет сопровождать туристов в такси по Киото, предлагая обзорные экскурсии на японском, китайском и английском языках.

По информации японского новостного агенства «Кёдо», Sharp предложил сотрудничество туристическому агентству JTB и киотской службе такси MK, в условиях увеличивающегося числа желающих посетить Японию и узнать о ней больше.

В туристическом «пакете» будут лекции по истории и культуре, а также будет возможен непосредственный диалог с роботом, который ответит на все интересующие туриста вопросы. Кроме этого, робота можно будет взять с собой в качестве гида при посещении достопримечательностей. Стоимость удовольствия не будет превышать $60.

Sharp разработал RoBoHon ещё в 2016 году и использовал его в тестовом режиме для корпоративных целей.