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Робот-гуманоид будет сопровождать туристов в поездках по Киото

Техника

Японская корпорация Sharp разработала робота-гуманоида RoBoHon, который будет сопровождать туристов в поездках по Киото

Киото, Япония, 12 сентября 2018, 21:59 — REGNUM  Японская корпорация Sharp разработала робота-гуманоида с искусственным интеллектом RoBoHon. С 22 сентября он будет сопровождать туристов в такси по Киото, предлагая обзорные экскурсии на японском, китайском и английском языках.

По информации японского новостного агенства «Кёдо», Sharp предложил сотрудничество туристическому агентству JTB и киотской службе такси MK, в условиях увеличивающегося числа желающих посетить Японию и узнать о ней больше.

В туристическом «пакете» будут лекции по истории и культуре, а также будет возможен непосредственный диалог с роботом, который ответит на все интересующие туриста вопросы. Кроме этого, робота можно будет взять с собой в качестве гида при посещении достопримечательностей. Стоимость удовольствия не будет превышать $60.

Sharp разработал RoBoHon ещё в 2016 году и использовал его в тестовом режиме для корпоративных целей.

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Зарубежная хроника
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