В японском городе Иокогама появится первый робот-охранник

Токио, , 19:00 — REGNUM По причине нехватки рабочей силы японские компании приняли решение внедрять в сферу услуг роботов.

Эксперимент по использованию робота, оснащенного искусственным интеллектом для защиты зданий, стартовал в Иокогаме. Как сообщает NHK, японская центральная телерадиокомпания, крупная фирма по продаже недвижимости, управляющая башней «Ориона», решила внедрить подобных роботов, чтобы решить проблему нехватки рабочей силы. Было создано несколько видов роботов, среди которых выполняющие функции уборщика, охранника и грузчика. Робот-охранник достигает высоты около 1,30 метров, оборудован камерой и оснащен функцией распознавания движения в пространстве, чтобы выявлять нарушения в обеспечении безопасности и просто не сталкиваться с предметами и людьми. Робот-грузчик способен транспортировать большое количество ланч-боксов и даже мешков с песком. Его грузоподъемность значительно превосходит грузоподъемность мужчины среднего телосложения. Данный эксперимент будет длиться до 16 сентября. Если результаты будут положительными, роботы займут рабочие места.